Dalla Regione arrivano i fondi per finanziare i progetti museali del territorio
Dalla Regione arrivano fondi per sostenere vari progetti museali nel territorio. A Modena si lavora a una rete per valorizzare i patrimoni conservati nei depositi, mentre a Parma si sviluppa un sistema volto a rafforzare l’integrazione tra i musei locali. A Ravenna, invece, è attiva una rete regionale che si occupa di realizzare programmi museali dedicati alle persone con particolari esigenze.
A Modena una rete collaborativa per la valorizzazione dei patrimoni museali conservati nei depositi, a Parma un progetto di sistema per rafforzare l’integrazione tra i musei del territorio, a Ravenna una rete regionale impegnata nella realizzazione di programmi museali dedicati alle persone con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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