Scuole di montagna arrivano i fondi per salvare le classi | il nuovo bando della Regione

La Regione ha annunciato un bando da 340mila euro destinato alle scuole di montagna nei piccoli comuni piemontesi. L’obiettivo è mantenere attivi i servizi didattici e scolastici nelle aree montane, spesso svantaggiate. Il finanziamento mira a sostenere le strutture scolastiche di queste zone, assicurando continuità alle attività educative e ai servizi per gli studenti delle zone più isolate. La pubblicazione del bando consente alle scuole interessate di accedere ai fondi.

Un investimento da 340mila euro per garantire didattica e servizi nelle scuole dei piccoli comuni montani piemontesi. La Regione Piemonte ha dato il via libera al nuovo bando per l'anno scolastico 20262027, mirato alla riorganizzazione delle pluriclassi nelle scuole primarie e medie dei.🔗 Leggi su Novaratoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Emilia-Romagna: nuovo bando e fondi per i Live club della regione? Cosa scoprirai Quali requisiti tecnici deve rispettare un locale per ottenere i fondi? Come vengono ripartiti i contributi tra le diverse province... I fondi per le pluriclassi. Il bando della Regione: c’è anche SassoleoneLa scuola primaria ‘Grazia Deledda’ di Sassoleone, frazione collinare di Casalfiumanese, è ancora una volta inserita nell’elenco delle pluriclassi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mountain Film Lab, presentato il nuovo laboratorio dedicato al cinema di montagna; Il Rifugio Belvedere: un presidio di inclusione nel cuore dei Sibillini; La montagna non è una palestra all'aperto, in un anno quasi 500 interventi del soccorso alpino per persone illese ma in difficoltà: Servono più rispetto e consapevolezza; Bozza del ddl sgomberi, arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione. Scuole di montagna, dalla Regione 340 mila euro per garantire servizi nelle valliLa Regione Piemonte attiva un nuovo intervento a sostegno dei territori montani con un bando che destina 340 mila euro per l’anno scolastico 2026/2027 alla riorganizzazione delle pluriclassi nelle ... cuneodice.it Scuole di montagna, la Regione Piemonte sblocca 340 mila euro per razionalizzare le pluriclassiNuovo bando per il 2026/2027 rivolto alle Unioni Montane, con interventi già attivabili dall’avvio dell’anno scolastico e un’ulteriore integrazione di 400 mila euro in arrivo ... targatocn.it Rimini, tre strade vicine alle scuole si trasformano in spazi di gioco e festa Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-tre-strade-vicine-alle-scuole-si-trasformano-in-spazi-di-gioco-e-festa.php - facebook.com facebook Il giovedì di fuoco delle scuole di Roma, gli studenti scendono in piazza: "Non siamo prodotti" ift.tt/NuOA2aU x.com