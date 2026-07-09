Fondazione Msd riparte con Enrica Giorgetti e Mariella Enoc

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fondazione Msd ha nominato Enrica Giorgetti come presidente del Consiglio di amministrazione e Mariella Enoc come membro del Consiglio di amministrazione.

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Nuove nomine di peso per Fondazione Msd: arrivano Enrica Giorgetti, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, e Mariella Enoc come componente del Cda. Si tratta di due celebri manager della farmaceutica e della sanità, che portano un prezioso bagaglio di esperienze in una fase di crescita della Fondazione impegnata a promuovere la cultura della salute. Novità dunque, ma anche importanti conferme: Marina Panfilo resta alla direzione e il coordinamento scientifico rimane affidato a Claudia Rutigliano. A supporto delle attività di Fondazione Msd, il Comitato Tecnico Consultivo è composto da Andrea Grignolio, Professore di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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