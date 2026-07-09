La Fondazione Santa Lucia Irccs riprende le attività dopo il periodo di amministrazione straordinaria e commissariamento avvenuti nel 2024 a causa di problemi finanziari. Il rilancio è stato affidato alla Fondazione Life, una nuova organizzazione creata da Regione Lazio, Inail e Enea Tech e Biomedical. La ripresa delle operazioni è prevista attraverso un piano di rilancio che coinvolge queste istituzioni. La fondazione continuerà a operare come centro di ricerca e assistenza nel settore sanitario.

Tornerà a nuova vita la Fondazione Santa Lucia Irccs: dopo la crisi finanziaria che nel 2024 aveva portato all’amministrazione straordinaria e al commissariamento, la rinascita è stata affidata alla Fondazione Life, promossa da Regione Lazio, Inail ed Enea Tech e Biomedical. “Il 1 luglio abbiamo avviato formalmente il rilancio di un’eccellenza nel campo della ricerca nelle neuroscienze e della cura delle malattie neurologiche”, esordisce Giuseppe Lucibello, presidente della Fondazione Life ed ex direttore generale dell’Inail, alla conferenza stampa di presentazione del progetto. Una “traiettoria solida”. “Il processo di acquisizione in amministrazione straordinaria non è stato semplice, perché complesse sono state le valutazioni da operare ”, confessa Lucibello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fondazione Santa Lucia Irccs riparte: ecco il piano di rilancio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Fondazione Santa Lucia è salva

Fondazione Santa Lucia, il pm: i vertici responsabili di un buco da 144 milioni in sei anniTra il 2017 e il 2023, la Fondazione Santa Lucia ha accumulato un aumento del debito da 8 a 144 milioni di euro.

Si parla di: Santa Lucia Irccs, al via il rilancio della Fondazione.

Santa Lucia Irccs, al via il rilancio della FondazioneGiovedì 9 luglio in programma la presentazione del piano di rilancio affidato alla Fondazione Life, il nuovo soggetto promosso da Regione Lazio, Inail ed Enea Tech e Biomedical. quotidianosanita.it

Fondazione Santa Lucia, presentati i risultati delle ricerche: nuovi traguardi contro Alzheimer e ParkinsonLa Fondazione Santa Lucia IRCCS ha presentato oggi i risultati della propria attività di ricerca. Le neuroscienze chiamate ad affrontare emergenza demenze e altre patologie neurologiche nell’interesse ... ilmessaggero.it