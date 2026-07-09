fondazione mps confermato marco forte

Marco Forte rimarrà direttore generale della Fondazione Mps fino al 2030. La decisione è stata presa ieri dalla deputazione amministratrice, che ha confermato la sua nomina. L’annuncio non ufficiale era atteso e oggi sarà probabilmente comunicato ufficialmente. Forte continuerà quindi a guidare la fondazione per i prossimi quattro anni, mantenendo il suo incarico già in corso.

L’annuncio era nell’aria, oggi probabilmente arriverà anche la comunicazione ufficiale: Marco Forte è stato confermato direttore generale della Fondazione Mps per il prossimo quadriennio, fino al 2030, dalla deputazione amministratrice, riunita ieri. Che il presidente Riccardo Coppini fosse orientato a prolungare il mandato di Forte, che sarebbe scaduto alla fine di quest’anno, era una voce ricorrente in città. Ma che la decisione fosse così anticipata rispetto ai tempi della naturale scadenza - e quindi anche a eventuali contromosse di chi avrebbe magari voluto marcare una discontinuità - era poco prevedibile e ha bruciato tutti i tempi. E... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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