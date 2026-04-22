Fondazione Mps Riccardo Coppini è il nuovo presidente

Il notaio senese Riccardo Coppini, di 70 anni, è stato nominato presidente della Fondazione Mps durante la seduta odierna della Deputazione Generale. La nomina riguarda il mandato triennale 2026-2030 e è avvenuta all’unanimità dai membri presenti. La nomina si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche della fondazione, che gestisce attività legate al patrimonio e ai programmi di interesse pubblico.

(Adnkronos) – Il notaio senese Riccardo Coppini, 70 anni, è stato nominato all’unanimità alla guida della Fondazione Mps nella seduta odierna della Deputazione Generale per il mandato 2026-2030. Riguardo gli altri componenti della Deputazione Amministratrice due le conferme, Monica Barbafiera e Franco Vaselli, e due nuovi membri: Filomena Convertito e Renato Saccone. Riconfermato tutto il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Fondazione Mps, Coppini verso la presidenza Notizie correlate Leggi anche: Nuova Fondazione Mps. Oggi Coppini presidente. Ecco gli altri deputati Coppini, presidente dei fotoamatoriAlessandro Coppini è stato nominato segretario provinciale di Prato per l’Uif, l’Unione italiana fotoamatori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fondazione Mps: oggi Coppini diventa presidente; Nuova Fondazione Mps. Oggi Coppini presidente. Ecco gli altri deputati; Il notaio Riccardo Coppini pronto per la poltrona di palazzo Sansedoni: sarà il nuovo presidente di Fondazione Mps; Fondazione Mps: Riccardo Coppini può mettere tutti d’accordo. Fondazione Mps, Riccardo Coppini è il nuovo PresidenteRiccardo Coppini è stato nominato all’unanimità alla guida della Fondazione Mps nella seduta odierna della Deputazione Generale per il mandato 2026-2030. Riguardo gli altri componenti della ... radiosienatv.it Nuova Fondazione Mps. Oggi Coppini presidente. Ecco gli altri deputatiNell’organismo amministrativo, confermati Franco Vaselli e Monica Barbafiera. I nuovi ingressi sono l’ex prefetto Renato Saccone e Filomena Convertito,. ex assessore comunale a Poggibonsi. Oggi il via ... lanazione.it Canale 3. . Aspettando la Vasca - EP 41: Fondazione MPS, Coppini mette il sigillo - facebook.com facebook