Nuova Fondazione Mps Provincia e Comuni | Ora condividiamo priorità di intervento

Notizia in breve

La Fondazione Mps deve essere più che un soggetto di gestione, secondo Nicoletta Fabio di Siena, che chiede di condividere le priorità di intervento tra Provincia e Comuni. La discussione si concentra sulla definizione di obiettivi chiari e su un impegno condiviso per le risorse. La proposta prevede un coordinamento tra le istituzioni per indirizzare gli interventi in modo più efficace. La comunicazione tra le parti mira a garantire una gestione più trasparente e mirata delle attività future.