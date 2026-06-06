Nuova Fondazione Mps Provincia e Comuni | Ora condividiamo priorità di intervento
La Fondazione Mps deve essere più che un soggetto di gestione, secondo Nicoletta Fabio di Siena, che chiede di condividere le priorità di intervento tra Provincia e Comuni. La discussione si concentra sulla definizione di obiettivi chiari e su un impegno condiviso per le risorse. La proposta prevede un coordinamento tra le istituzioni per indirizzare gli interventi in modo più efficace. La comunicazione tra le parti mira a garantire una gestione più trasparente e mirata delle attività future.
Siena, 6 giugno 2026 – Per Nicoletta Fabio, Siena, la Fondazione Mps deve essere “non semplicemente un erogatore di risorse, ma un partner istituzionale dello sviluppo locale”; per Susanna Cenni, Poggibonsi, “la Fondazione deve far parte insieme alla Provincia e ai Comuni di una cabina di regia per lavorare in maniera assidua alla costruzione di una visione del territorio”; per Giuseppe Gugliotti, Sovicille, “la Fondazione, grazie alla ritrovata solidità, può guardare anche a un percorso di condivisione di interventi pluriennali, una volta condivisa la ricognizione delle priorità”. Tre sindaci, in rappresentanza della quasi totalità di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
La nuova linea della Fondazione Mps
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