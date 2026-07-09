Follia a Milano aggredisce e sfregia una 22enne in metro | Che cosa guardi? Sono uomo e musulmano FdI | Espulsione immediata

Da secoloditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 27 anni ha aggredito e sfregiato al volto una ragazza di 22 anni in metro a Milano. Prima dell’attacco, avrebbe urlato: «Che cosa guardi? Sono uomo e musulmano». La giovane ha riportato ferite al volto. La polizia sta indagando sull’accaduto. Fratelli d’Italia ha chiesto l’immediata espulsione dell’aggressore.

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Choc proprio al centro di Milano. «Che cos’hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano». È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 22 anni di origini marocchine. L’orrore è avvenuto nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Sfregia una 23enne in metro a Milano. FdI: “Espulsione immediata”. Milano ancora al centro di una brutale aggressione. “Un fatto gravissimo che impone una risposta ferma dello Stato: espulsione immediata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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