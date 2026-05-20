Meeting di Savona Dosso vince i 100 metri femminili Jacobs è terzo per la gara maschile

Da cdn.ilfaroonline.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Meeting Internazionale di Savona, si sono svolti i risultati delle gare di atletica. Nella prova femminile dei 100 metri, ha vinto la atleta che ha concluso la corsa in prima posizione. Tra gli uomini, la gara dei 100 metri è stata vinta da un atleta che ha concluso in seconda posizione, mentre un altro si è classificato terzo. L’evento ha visto la partecipazione di diversi atleti italiani, segnando il debutto all’aperto per la squadra nazionale in questa stagione.

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Savona, 20 maggio 2026 – Esordio all’aperto degli Azzurri dell’Atletica al Meeting Internazionale di Savona. Sotto il sole della primavera ligure, di quasi estate, ha fatto il suo ritorno in pista e in Italia Marcell Jacobs, allenato di nuovo da Coach Paolo Camossi. L’Azzurro delle Fiamme Oro, già campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 e campione europeo a Roma, ha tagliato il traguardo al terzo posto in finale con il tempo di 10.01 ventoso. Ora Jacobs punta ai prossimi appuntamenti e al Golden Gala i tifosi l’attendono. Il britannico Romell Glave (9.88) ha vinto la gara e il colombiano Ronal Longa (9.98) è arrivato secondo. Nella categoria femminile dei 100 metri, ha fatto il suo esordio all’aperto anche Zaynab Dosso, che ha tagliato per prima il traguardo con il tempo di 11. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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