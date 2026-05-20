Meeting di Savona Dosso vince i 100 metri femminili Jacobs è terzo per la gara maschile

Durante il Meeting Internazionale di Savona, si sono svolti i risultati delle gare di atletica. Nella prova femminile dei 100 metri, ha vinto la atleta che ha concluso la corsa in prima posizione. Tra gli uomini, la gara dei 100 metri è stata vinta da un atleta che ha concluso in seconda posizione, mentre un altro si è classificato terzo. L’evento ha visto la partecipazione di diversi atleti italiani, segnando il debutto all’aperto per la squadra nazionale in questa stagione.

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