Lucia Capovilla, atleta paralimpica di arrampicata, ha abbandonato il lavoro di infermiera a tempo indeterminato per trasferirsi ad Arco e dedicarsi alla sua passione. La sua scelta ha portato a una carriera nel settore, dove si distingue per le sue performance. La sua esperienza mostra come abbia deciso di superare i limiti, considerandoli una scelta personale piuttosto che un ostacolo.

ucia Capovilla è una delle protagoniste dell’arrampicata paralimpica italiana. Ha lasciato un lavoro a tempo indeterminato come infermiera per trasferirsi ad Arco e inseguire il suo sogno. Oggi veste i colori delle Fiamme Oro, è pluricampionessa italiana e vicecampionessa del mondo. In questa intervista a FOCUS racconta il coraggio delle scelte, la vita oltre gli stereotipi sulla disabilità, il significato della competizione e il valore delle diversità. Un dialogo che va oltre lo sport e parla di libertà, identità e futuro. Conduce Alice Liverani. #LuciaCapovilla #Paraclimbing #Arrampicata #FiammeOro #SportParalimpico #FocusAlGastarea... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – ARRAMPICATA | Lucia Capovilla: la montagna mi ha insegnato che il limite è una scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FOCUS - ARRAMPICATA | Lucia Capovilla: la montagna mi ha insegnato che il limite è una scelta

Notizie e thread social correlati

Valentina Pesaresi: “Mi sentivo fragile ma Amici mi ha insegnato a credere in quello che canto. Pettinelli mi ha fatto ritrovare fiducia in me stessa. Maria De Filippi mi ha detto: fai quello che ti rende felice” – IntervistaValentina Pesaresi, cantante partecipante alla venticinquesima edizione di Amici, ha condiviso in un'intervista alcune riflessioni sul suo percorso...

Leggi anche: Caterina Murino: «Mi dicevano che ero più una nonna che una madre, ma oggi la maternità non ha età. Dopo anni di cure e due aborti, gli animali mi hanno insegnato un altro modo di amare»

Da Venezia arrampicando: storia della campionessa mondiale di paraclimbing Lucia CapovillaLucia Capovilla è venuta al mondo senza una mano e parte dell'avambraccio. All'arrampicata si avvicinata per contrapposizione. Ha cominciato nella palestra di roccia del centro comunale di Sant'Alvise ... rainews.it

Lucia Capovilla è vaneziana doc (Sant'Elena), classe 1993. FraLucia Capovilla è vaneziana doc (Sant'Elena), classe 1993. Fra le migliori dell'arrampicata paralimpica, in senso assoluto. Quest'anno in Austria, ad Imst, ha guadagnato l'argento nella tappa di Coppa ... ilgazzettino.it