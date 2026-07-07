Il presidente ucraino ha affermato che la vittoria nel conflitto dipende dalla conquista del controllo dello spazio aereo. Durante un'intervista con il Financial Times, ha dichiarato che ottenere il predominio nel cielo è essenziale per portare a termine con successo le operazioni militari e raggiungere gli obiettivi del paese. Questa dichiarazione sottolinea l'importanza strategica del dominio dell'aria nel conflitto in corso.

Vincere la battaglia del cielo per vincere la guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, conversando con i giornalisti del Financial Times, non sembra avere dubbi riguardo alla ricetta adatta al conflitto in Ucraina. Una ricetta che, sia chiaro, non mira a contenere la Russia, ma a sconfiggerla. “Oggi credo che la vittoria in questa guerra spetti a chi è più intelligente. Se si ferma il nemico sul campo di battaglia, se si pone fine alla guerra sulla terraferma e se gli si nega il dominio in mare, come abbiamo fatto noi con i nostri droni navali, allontanando la flotta russa, allora il prossimo campo di battaglia diventa il cielo. E, francamente, in quella sfida conta molto meno chi abbia il territorio più vasto», ha detto Zelensky. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Dopo terra e mare, il cielo. L’ultimo fronte della guerra in Ucraina secondo Zelensky

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