Roselle piange il pilota Liciano Marioni | tra cielo e terra l’addio

A Roselle si terranno il 22 aprile i funerali dell’ex pilota militare Liciano Marioni, morto recentemente. La sua scomparsa ha coinvolto sia il settore aeronautico che quello agricolo della zona della Maremma. La comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto a Marioni, che era anche un professionista nel campo dell’agronomia. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti e le persone che lo conoscevano.

? Cosa sapere Funerali a Roselle il 22 aprile per l'ex pilota militare Liciano Marioni.. Il decesso del professionista agronomo coinvolge la comunità aeronautica e agricola della Maremma.. Mercoledì 22 aprile, la chiesa di Roselle ha ospitato i funerali di Liciano Marioni, ex pilota dell’Aeronautica militare e stimato professionista del settore agricolo, in un clima di profondo raccoglimento che ha partecipare numerosi familiari, colleghi e amici della comunità locale. L’ambiente sacro è apparso quasi troppo piccolo per accogliere l’ondata di affetto che circondava il defunto. Tra le panche, il silenzio era interrotto soltanto dai respiri trattenuti di una folla numerosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roselle piange il pilota Liciano Marioni: tra cielo e terra l’addio Notizie correlate Tra cielo e terra “Piccoli universi sentimentali“EMPOLI Si conclude domani al Minimal Teatro di Empoli la nuova rassegna "Finalmente domenica. Hitachi Seaside Park: dove milioni di fiori blu cancellano il confine tra terra e cieloOgni anno, tra la fine di marzo e i primi di maggio, accade qualcosa di straordinario sulle colline di Hitachinaka, nella prefettura di Ibaraki.