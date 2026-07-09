Un bambino di 11 anni scomparso nel luglio del 2023 durante un contenzioso di affidamento è stato ritrovato vivo dopo 23 anni. La sua scomparsa è avvenuta durante una disputa legale, e la polizia ha accertato che sarebbe stato portato via dalla madre senza il consenso stabilito dagli accordi di custodia. Il bambino, ora adulto, si trova in buone condizioni fisiche, ma ha vissuto momenti difficili a livello emotivo e mentale.

Per tre anni Juan Escobar ha vissuto nell’angoscia senza mai smettere di cercare suo figlio Andrew. Il bambino, che all’epoca aveva 11 anni, era scomparso nel luglio del 2023 durante una disputa per l’affidamento: secondo la polizia, sarebbe stato portato via dalla madre Miriam Felix senza il consenso previsto dagli accordi di custodia. Dopo una lunga ricerca, però, è arrivata la notizia tanto attesa: Andrew è stato ritrovato sano e salvo al confine tra Stati Uniti e Messico. La svolta è arrivata a El Paso, in Texas, dove il ragazzo è stato individuato dalle autorità. La madre sarebbe stata fermata mentre tentava di attraversare il confine dopo aver attivato un allarme con il suo cellulare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fisicamente sta bene, ma ha passato momenti difficili a livello emotivo e mentale”: la storia di Andrew, il bambino scomparso nel 2023 e ritrovato vivo dopo 23 anni

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Everyone says this cold lawyer hates women—seeing her bullied, he snaps and gives her all his love!

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