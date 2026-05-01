Scomparso da 24 ore arriva il lieto annuncio | E' stato ritrovato sta bene

Dopo 24 ore di ricerche, si è conclusa con esito positivo la vicenda del signore scomparso da Cancello ed Arnone. La famiglia e le autorità hanno ricevuto la notizia che l’uomo è stato ritrovato e sta bene. Le ricerche erano state avviate subito dopo la sua scomparsa, avvenuta nella mattinata precedente. Ora si attende il suo rientro a casa, mentre proseguono le verifiche per chiarire le ragioni della sua assenza.

Arriva il sospiro di sollievo dopo ore di angoscia. Il signor Luigi, l'uomo che si era allontanato dalla sua casa a Cancello ed Arnone ieri mattina facendo perdere le proprie tracce, è stato ritrovato sano e salvo. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.A riferirlo è il sindaco Raffaele.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Ritrovato a Roma l’uomo scomparso da Forte dei Marmi x.com