A Firenze, il 27 maggio 2026, Giorgio Panariello è salito sul palco con il suo nuovo spettacolo, ‘E se domani’. Lo show ha riscosso grande successo tra il pubblico, che ha riempito il teatro. La performance, caratterizzata da un tono ironico e disincantato, ha coinvolto gli spettatori con riflessioni sul futuro viste attraverso l’umorismo dell’artista. La serata si è conclusa con applausi calorosi e un grande riscontro di pubblico.

Firenze, 27 maggio 2026 - Continua il successo di 'E se domani.', il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, un’irresistibile finestra sul futuro vista con lo sguardo ironico e disincantato dell’artista toscano. Un racconto brillante e attuale che ha debuttato ad ottobre 2025 a Milano, proseguendo il tour nei teatri italiani riscuotendo ovunque un grande successo. A grande richiesta sono state aggiunte nuove repliche nel capoluogo toscano. Giovedì 28 e venerdì 29 maggio alle ore 20,45 sarà in scena al teatro Verdi di Firenze. Ultimi biglietti acquistabili online su Ticketone o presso la biglietteria del teatro aperta dalle 16 alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Giorgio Panariello in scena con 'E se domani'

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