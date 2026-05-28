La coppia ha spostato la data del matrimonio, che si terrà nel primo weekend di giugno a Bagheria, vicino Palermo. Originariamente prevista per settembre, la cerimonia è stata anticipata di tre mesi. Sono attesi numerosi ospiti internazionali. La decisione di cambiare programma è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La location rimane invariata, con la cerimonia prevista in una villa storica della zona.

C ambio di programma per Dua Lipa e Callum Tuner. La cantante e l’attore, che (secondo i rumor) si sarebbero dovuti sposare in Sicilia all’inizio di settembre, hanno deciso di anticipare la data delle nozze di tre mesi. La coppia si dirà «sì» a giugno, dal 5 al 7. Un vero e proprio evento, dunque, come ormai da prassi per le celeb, che sempre più spesso scelgono il nostro Paese per il loro giorno più importante. Dua Lipa sposerà Callum Turner a Palermo? Le prime indiscrezioni X Leggi anche › Dua Lipa e Callum Turner sempre più innamorati: momenti romantici a Parigi Dua Lipa anticipa di tre mesi le nozze con Turner. In un primo momento si era vociferato che i due si sarebbero sposati a Palermo, mentre adesso l’ipotesi più accreditata è quella di Bagheria, a pochi chilometri dal capoluogo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante e l'attore si sposeranno a Bagheria, non lontana da Palermo, il primo weekend di giugno. Tanti gli ospiti internazionali attesi per l'occasione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l’abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposerannoDua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo, tre mesi prima rispetto alla data inizialmente prevista.

BIF&ST 2026 al via: da Paola Cortellesi a Checco Zalone, tanti gli ospiti attesi a BariAl BIF&ST 2026 a Bari sono attesi numerosi ospiti, tra cui Paola Cortellesi e Checco Zalone.

Argomenti più discussi: Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria; Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John; Dua Lipa anticipa le nozze con Callum Turner: matrimonio a Villa Valguarnera, abito Versace ed Elton John papabile testimone; Dua Lipa sceglie Bagheria per il sì: attesa per le nozze della popstar.

La cantante cambia i piani e sorprende tutti anticipando le nozze, inizialmente previste per settembre ma invece attese tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia, trasformando Palermo nel centro di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno shorturl.at/t3YOX x.com