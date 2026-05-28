La cantante e l' attore si sposeranno a Bagheria non lontana da Palermo il primo weekend di giugno Tanti gli ospiti internazionali attesi per l' occasione
La coppia ha spostato la data del matrimonio, che si terrà nel primo weekend di giugno a Bagheria, vicino Palermo. Originariamente prevista per settembre, la cerimonia è stata anticipata di tre mesi. Sono attesi numerosi ospiti internazionali. La decisione di cambiare programma è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La location rimane invariata, con la cerimonia prevista in una villa storica della zona.
C ambio di programma per Dua Lipa e Callum Tuner. La cantante e l’attore, che (secondo i rumor) si sarebbero dovuti sposare in Sicilia all’inizio di settembre, hanno deciso di anticipare la data delle nozze di tre mesi. La coppia si dirà «sì» a giugno, dal 5 al 7. Un vero e proprio evento, dunque, come ormai da prassi per le celeb, che sempre più spesso scelgono il nostro Paese per il loro giorno più importante. Dua Lipa sposerà Callum Turner a Palermo? Le prime indiscrezioni X Leggi anche › Dua Lipa e Callum Turner sempre più innamorati: momenti romantici a Parigi Dua Lipa anticipa di tre mesi le nozze con Turner. In un primo momento si era vociferato che i due si sarebbero sposati a Palermo, mentre adesso l’ipotesi più accreditata è quella di Bagheria, a pochi chilometri dal capoluogo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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