firenze in via cosseria e piazza della costituzione arrivano verde e nuovi marciapiedi

A Firenze, nei pressi di via Cosseria e piazza della Costituzione, sono in corso lavori per aggiungere verde pubblico, nuovi marciapiedi e aree giochi. Questi interventi fanno parte delle opere compensative legate al progetto del nodo Alta Velocità. La sistemazione delle aree è in fase di completamento, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e aumentare i servizi per i cittadini. I lavori sono in corso da diversi mesi e proseguiranno nelle prossime settimane.

Firenze, 9 luglio 2026 – Più verde, giochi e nuovi marciapiedi. Prende forma la sistemazione finale delle aree comprese tra via Cosseria e piazza della Costituzione, nell'ambito delle opere compensative legate al progetto del nodo Alta Velocità di Firenze. Il progetto, affidato a Rfi su richiesta dell'amministrazione comunale, prevede la riqualificazione paesaggistica e funzionale di una porzione di città che nel corso dell’ultimo anno ha convissuto con i cantieri della messa in sicurezza idraulica del torrente Mugnone, parte dell’intervento più ampio di realizzazione di Passante e Stazione Av. Un intervento su più punti. L’intervento, che costerà circa 130mila euro secondo una stima iniziale a carico di Rfi, si articola su più punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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