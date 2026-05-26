A piazza Garibaldi arrivano i nuovi chioschi | artigianato caffetteria spettacoli e servizi per turisti

Notizia in breve

A piazza Garibaldi sono stati installati sei nuovi chioschi che offrono servizi pubblici e commerciali, tra cui artigianato, caffetteria e spettacoli. Sono stati anche predisposti servizi di gestione bagagli dedicati ai turisti. L’apertura dei chioschi fa parte di un intervento volto a migliorare l’offerta per visitatori e cittadini. La presenza dei nuovi punti di servizio è stata annunciata ufficialmente e sono già operativi.