A piazza Garibaldi arrivano i nuovi chioschi | artigianato caffetteria spettacoli e servizi per turisti
A piazza Garibaldi sono stati installati sei nuovi chioschi che offrono servizi pubblici e commerciali, tra cui artigianato, caffetteria e spettacoli. Sono stati anche predisposti servizi di gestione bagagli dedicati ai turisti. L’apertura dei chioschi fa parte di un intervento volto a migliorare l’offerta per visitatori e cittadini. La presenza dei nuovi punti di servizio è stata annunciata ufficialmente e sono già operativi.
In piazza Garibaldi saranno attivati 6 nuovi chioschi che offriranno servizi pubblici e commerciali. Presente anche una gestione bagagli per i turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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