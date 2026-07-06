Calciomercato | Fiorentina scatenata i nomi per Roma e Lazio

La Fiorentina sta valutando diversi acquisti, tra cui Dragusin, per rafforzare la rosa. La squadra di Grosso è in trattativa per alcuni giocatori, senza dettagli sui nomi. I Friedkin hanno stabilito una scadenza per la decisione sull'acquisto di Greenwood. Sono in corso trattative anche per altre squadre di Roma e Lazio, con aggiornamenti forniti da Daniele Miceli. Le operazioni di calciomercato continuano a evolversi senza comunicazioni ufficiali definitive.

C'è anche Dragusin per la squadra di Grosso, mentre i Friedkin fissano la deadline per Greenwood. Tutte le ultime trattative con Daniele Miceli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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