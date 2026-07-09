Grosso si presenta | L’obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura
Fabio Grosso si è presentato come nuovo allenatore della Fiorentina, dichiarando che l’obiettivo è costruire una squadra competitiva e stabile nel tempo. Ha ringraziato il Sassuolo per il lavoro svolto nella scorsa stagione, sottolineando il suo apprezzamento per l’operato del direttore sportivo. Nessuna menzione è stata fatta riguardo a dettagli specifici del contratto o altri aspetti organizzativi.
Grosso: «L’obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura. Atta? Complimenti al direttore per questa operazione». Fabio Grosso si presenta alla Fiorentina: apertura con i ringraziamenti al Sassuolo, dove ha brillato soprattutto nella scorsa stagione. Le dichiarazioni in conferenza stampa: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Vorrei fare i ringraziamenti alla mia ex società, ho trascorso due anni bellissimi a Sassuolo insieme alla famiglia Squinzi e a Giovanni Carnevali » MONDIALE – « Sono passati 20 anni dalla vittoria del Mondiale, penso che il livello che abbiamo toccato nel 2006 rimanga nelle pagine di storia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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