Firenze, 9 luglio 2026 - Il terzo colpo è servito. Nella notte la Fiorentina ha chiuso per Arthur Atta, centrocampista francese dell'Udinese. Operazione da 30 milioni più bonus (è presente il 30% sulla futura rivendita in favore dell'Udinese), che potrebbero portare l'affare definitivo a sfiorare quota 40. Al centrocampista un quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Trattativa lampo, come era stata quella per Dragusin e tutto sommato anche per Viery. Fabio Paratici conferma il suo modus operandi. Tanti tavoli apparecchiati, poi la stretta sul nome preferito. La trattativa è talmente ben avviata, ormai alla conclusione, che il centrocampista sta già raggiungendo Firenze per sostenere le visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, colpo di mercato: arriva Atta dall'Udinese. Affare potenziale da 40 milioni

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Fiorentina, arriva Viery: accordo totale con il Grêmio

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