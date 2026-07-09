Oggi, un nuovo allenatore si presenta ufficialmente alla Fiorentina. Indossa una maglietta con il logo del club e parla davanti ai giornalisti, dicendo che il suo obiettivo è costruire una squadra più competitiva, passo dopo passo. Tra i giocatori in evidenza ci sono un attaccante e un centrocampista, che vengono spesso citati come punti di riferimento. La presentazione avviene nel giorno che segna il ventesimo anniversario di un celebre rigore in finale di Coppa del Mondo.

Un nuovo inizio, sempre nel segno di una data speciale: il 9 luglio. 20 anni fa il suo rigore consegnava il Mondiale all’Italia, nella finale contro la Francia. «Gli anni passano e ora faccio l’allenatore, ma il livello che abbiamo toccato quell'anno resta nella storia», ma non solo. «Voglio ricordare anche la vittoria di un titolo con gli Juniores regionali del Renato Curi, esattamente 30 anni fa», ha voluto precisare il diretto interessato. E poi, oggi, la presentazione ai media al Viola Park. Fabio Grosso e il 9 luglio, oggi, con un senso arricchito dal giorno uno come nuovo allenatore della Fiorentina. «Fare una conferenza proprio oggi è qualcosa che resterà nei miei ricordi», ha sottolineato. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Fiorentina, Fabio Grosso si presenta: «Un tassello alla volta per diventare competitivi» con Kean e Fagioli al centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grosso si presenta alla Fiorentina: “Sono orgoglioso”Fabio Grosso si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina, annunciato ufficialmente dopo aver concluso una stagione positiva al Sassuolo.

Paratici, Fagioli, Kean, Rugani... quanta Juve c'è in questa FiorentinaNegli ultimi anni, la Fiorentina ha portato a termine numerosi acquisti coinvolgendo calciatori che in passato avevano vestito la maglia della...

Temi più discussi: GIOVEDI’ 9 LUGLIO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MISTER FABIO GROSSO; Fabio Grosso si presenta: giovedì la conferenza stampa al Viola Park; Vent'anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina; Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A.

La Fiorentina, Firenze: club storico, città mondiale. Sono contentissimo, è una grande opportunità. Fabio Grosso - X x.com

Fiorentina pull off a HUGE signing: Arthur Atta joins the club! reddit

Fiorentina, Grosso: Kean importante per la nostra squadra. Non vedo l'ora di parlarciFabio Grosso, neo tecnico della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di presentazione di oggi, ha parlato anche di Moise Kean, giocatore che ha allenato nelle giovanili della Juventus in passato: ... tuttomercatoweb.com

Grosso Charged: Fiorentina, Together Towards Something Important with Atta SigningFiorentina's new coach Fabio Grosso has been officially unveiled, outlining his ambitions for the club and addressing potential new signings like Gudmundsson and De Gea. gazzetta.it