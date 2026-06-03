Sole splende a Villa Bosco Bello, la tenuta tra Firenze e Fiesole. Emmanuel Carrère visita per la prima volta il luogo, appartenuto alla bisnonna russa, Olga Komarovskij. Lo scrittore commenta che essere lì rappresenta l’esperienza più emozionante in Italia. La tenuta, immersa nel verde, si trova a San Domenico e non era mai stata visitata prima da Carrère.

Splende il sole a Villa Bosco Bello, a San Domenico, tra Firenze e Fiesole. "Essere qui è la cosa più emozionante che ho fatto in Italia" dice Emmanuel Carrère, in visita per la prima volta nella tenuta della bisnonna, la contessa russa Olga Komarovskij. Qui la bisnonna visse con il marito Victor von Pelken e i figli Nathalie e Woldemar finché, perse le rendite dai possedimenti in Russia a causa della Rivoluzione, fu costretta a venderla. Carrère, nel suo ultimo libro "Kolchoz" (edito da Adelphi) racconta la madre e la storia delle famiglie da cui discende la famosa storica Hélène Carrère d' Encausse. Nei capitoli dedicati a Bosco Bello, lo scrittore spiega di non essere mai riuscito a visitare la tenuta nonostante ci abbia provato più volte: "No mi hanno mai aperto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Emmanuel Carrère visita per la prima volta Villa Bosco Bello, la tenuta fiorentina della bisnonna russa Olga Komarovskij

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