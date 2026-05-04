A Napoli si lavora per blindare la partecipazione in Champions League, mentre si tiene d'occhio il possibile trasferimento di Atta. L'Udinese ha indicato una richiesta di 40 milioni di euro per il suo giocatore. Nel frattempo, il presidente partenopeo ha un debito di 26 milioni di euro con il proprietario dell'Udinese, relativo al riscatto di un attaccante. Potrebbe esserci l'intenzione di combinare i due affari.

Con il posto Champions quasi blindato, c’è più gusto a lanciarsi subito sul mercato. Perché in fondo le idee sono chiarissime da tempo e – come la storia insegna – il Napoli ama muoversi di nascosto durante tutto l’anno. C’è da rinforzare il centrocampo, che perderà con ogni probabilità Frank Anguissa, uno dei pilastri degli ultimi due scudetti. Questione anagrafica e di ambizioni: il camerunese già nelle ultime due estati era sul piede di partenza, pronto a vivere un’ultima avventura di carriera. La prossima estate sembra quella giusta per salutarsi. E allora c’è bisogno di muscoli e centimetri in mezzo. Di corsa ma anche di qualità. Qualcuno che sappia lavorare bene nelle due fasi e che permetta alla società di abbassare il monte ingaggi e anche l’età media di una rosa diventata negli ultimi due anni tra le più vecchie del campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, con la Champions blindata si studia il colpo Atta. L'Udinese chiede 40 milioni

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