Temptation Island | cosa ha detto Filippo su Pamela dopo l' addio di Sara e Gabriele

Filippo Bisciglia ha commentato l'addio di Sara e Gabriele durante la registrazione del programma, sorprendendo con una battuta rivolta a Pamela Camassa, sua ex compagna. Ricordando la loro relazione durata diciotto anni, ha fatto riferimento alla fine della storia senza approfondire ulteriori dettagli. La conversazione si è concentrata sugli sviluppi recenti tra i partecipanti, senza ulteriori commenti sui motivi o sulle conseguenze delle separazioni.

Filippo Bisciglia sorprende Sara dopo il falò con Gabriele e lancia una battuta sulla sua ex Pamela Camassa, ricordando la loro lunga storia d'amore arrivata al capolinea dopo diciott'anni. La terza puntata di Temptation Island ha segnato il primo addio definitivo di questa edizione. Sara e Gabriele hanno deciso di lasciare il programma separati dopo un intenso falò di confronto, mentre Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada hanno dato vita a un momento inedito che continuerà nella prossima puntata. Tra emozioni, accuse e colpi di scena, Filippo Bisciglia ha regalato anche un momento più leggero con una battuta dedicata alla sua ex compagna Pamela Camassa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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SCANDALO TEMPTATION ISLAND: Le PESSIME e FINTE SCUSE di SARA e GABRIELE

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