Temptation Island cosa ha detto Filippo Bisciglia a Sara? Il momento diventa virale

Durante la terza puntata di “Temptation Island” andata in onda il 8 luglio 2026, Filippo Bisciglia ha parlato con Sara durante il falò. La discussione si è concentrata sulle dinamiche della coppia, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del dialogo. La puntata ha suscitato attenzione sui social media, diventando virale. La coppia Sara e Gabriele è stata al centro di discussioni tra i telespettatori.

Ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026, è andata in onda la terza puntata di “Temptation Island”. Al centro della puntata una delle coppie più discusse di questa edizione, ovvero quella formata da Sara e Gabriele, che si sono confrontati al falò. Come è andata? Sara e Gabriele sono senza dubbio la coppia più discussa di questa edizione di “Temptation Island”. Tante le polemiche scoppiate dopo la diffusione dei presunti video intimi realizzati durante una live a pagamento, oltre alle accuse di finzione rivolte alla coppia ma, nonostante ciò, la produzione ha scelto comunque di continuare col loro racconto. La scorsa puntata, come ricorderete, Gabriele aveva chiesto a Sara il falò di confronto anticipato. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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TEMPTATION ISLAND, FILIPPO BISCIGLIA NEL MIRINO: IL MISTERO DEI CAPELLI FA IMPAZZIRE I SOCIAL!

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@Aka7evenreal l’anno prossimo andiamo io e te a #temptationisland hahahahahahaahahahahahahahahahaha x.com

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