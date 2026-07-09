Dopo l’incendio che ha danneggiato la filiale di Milano Bovisa, l’azienda ha chiuso temporaneamente la struttura e ha trasferito le spedizioni su altre parti della rete nazionale. La società ha comunicato ai clienti che potrebbero verificarsi rallentamenti nelle consegne, garantendo comunque la massima trasparenza sulle operazioni. La riallocazione dei flussi logistici mira a mantenere la continuità del servizio e limitare i disagi.

A seguito dell’incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito la filiale BRT di Milano Bovisa, l’azienda ha avviato la riallocazione dei flussi logistici sulla propria rete nazionale per mantenere la continuità del servizio, come comunicato in una lettera ai clienti. La società aggiunge che non ci sono feriti tra i collaboratori presenti in filiale al momento dell’incidente, che sono state avviate immediatamente le procedure di sicurezza e che è al lavoro con i Vigili del Fuoco e con le autorità competenti per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. Gli accertamenti sulle cause dell’incendio sono ancora in corso. Nella lettera l’azienda informa che oggi, 9 luglio, la filiale di Milano Bovisa resta chiusa e non è operativa per spedizioni in partenza e in arrivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Filiale chiusa e spedizioni riallocate dopo l’incendio alla Bartolini. L’azienda: “Possibili rallentamenti, ma massima trasparenza”

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