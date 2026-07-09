Nella notte è stato spento l’incendio scoppiato ieri sera in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano, in via don Giovanni Minzoni. Le fiamme hanno interessato il magazzino e sono state contenute. Tuttavia, le autorità hanno emesso un’allerta per la qualità dell’aria, raccomandando di mantenere le finestre chiuse e di evitare l’ingresso in parchi e asili nelle zone vicine.

Milano – È stato domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano, in via don Giovanni Minzoni. In fiamme circa ottomila metri quadri di capannoni, la procura ha aperto un'inchiest a. https:www.ilgiorno.itvideoincendio-alla-bartolini-di-milano-bovisa-il-punto-con-il-comandante-provinciale-dei-vigili-del-fuoco-l08k01xa Le analisi dell’aria. A seguito delle prime analisi della qualità dell'aria effettuate da Arpa Lombardia, il Comune chiede alla popolazione nel raggio di due chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le fi nestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare in nidi, scuole dell'infanzia e parchi pubblici o privati che i bambini utilizzino gli spazi verdi all'aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domato l’incendio alla Bartolini, ma è allerta per l’aria: “Finestre chiuse, evitare parchi e asili”

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