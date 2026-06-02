Stasera, nel giorno della Festa della Repubblica, torna su La7 il talk di approfondimento politico ed economico diMartedì, condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti sono previsti Pier Luigi Bersani e Massimo Gramellini.

Giovanni Floris torna stasera, nel giorno della Festa della Repubblica, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 2 giugno 2026. Al centro della puntata ci saranno le strategie di Giorgia Meloni in vista del rush finale prima della conclusione della legislatura: l’idea di un blitz per approvare una nuova legge elettorale a colpi di maggioranza, la ripresa dei toni polemici nei confronti dell’Europa, ma anche l’allarme per la crescita nei sondaggi di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Attenzione anche alle difficoltà nel trovare una sintesi tra le opposizioni, ancora distanti dalla scelta del candidato premier che dovrà rappresentarle alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pier Luigi Bersani e Massimo Gramellini stasera a diMartedì

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