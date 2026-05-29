fibrillazione atriale al moscati procedura innovativa mini invasiva

Al Moscati è stata eseguita una procedura mini-invasiva per trattare la fibrillazione atriale. La tecnica permette di intervenire con strumenti più ridotti rispetto ai metodi tradizionali, riducendo i tempi di recupero e i rischi associati. La procedura è stata condotta da un team specializzato e rappresenta un’alternativa meno invasiva per i pazienti affetti da questa aritmia. La novità si inserisce nel quadro delle innovazioni terapeutiche per le aritmie cardiache.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove prospettive terapeutiche per il trattamento delle aritmie cardiache complesse all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove qualche giorno fa è stata eseguita una procedura innovativa di ablazione della fibrillazione atriale mediante approccio cardiochirurgico robotico mini-invasivo. L’intervento è stato effettuato su un paziente di 54 anni, residente a Benevento, già sottoposto in passato a multiple procedure di elettrofisiologia transcatetere senza risoluzione definitiva della patologia. La particolarità della procedura è consistita nella possibilità di raggiungere, attraverso un accesso laterale mini-invasivo al torace e con il supporto del robot, aree del cuore non trattabili mediante le tradizionali tecniche di elettrofisiologia cardiaca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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