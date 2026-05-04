A Firenze, il 30 aprile scorso, presso la clinica Villa Donatello, è stato portato a termine con successo il primo intervento di ablazione della fibrillazione atriale utilizzando il metodo del campo elettrico pulsato, chiamato Pulsed Field Ablation (Pfa). Si tratta di una procedura innovativa che impiega impulsi elettrici specifici per trattare questa condizione cardiaca. L'intervento rappresenta un passo avanti nel trattamento delle aritmie, aprendo nuove possibilità terapeutiche.

Firenze, 4 maggio 2026 - Il 30 aprile a Villa Donatello è stato eseguito con successo, per la prima volta nella clinica fiorentina, un intervento di ablazione della fibrillazione atriale con campo elettrico pulsato, Pulsed Field Ablation (Pfa). Si tratta di una delle prime procedure di questo genere eseguite in Italia all'interno di una struttura sanitaria privata. I dottori Andrea Bernardini, Luca Panchetti e Andrea Colella L'operazione e i suoi protagonisti L’operazione è stata eseguita dai dottori Andrea Colella, Andrea Bernardini e Luca Panchetti. La nuova tecnologia introdotta per l’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale si chiama elettroporazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fibrillazione atriale, a Firenze il primo intervento innovativo. Cosa è e come funziona il campo elettrico pulsato

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