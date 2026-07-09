Fezzanese dopo la grande festa i primi saluti Lasciano il difensore Salerno e il dirigente Lertora
Dopo la festa, la Fezzanese saluta due membri dello staff. Il difensore classe 2004, Lorenzo Salerno, passa all’Arcola Garibaldina in prima categoria. Anche l’addetto stampa Juri Lertora lascia il club. Nessuna altra informazione sui motivi del cambio o sulle prossime destinazioni.
Lorenzo Salerno, difensore classe 2004, dalla Fezzanese passa all’ Arcola Garibaldina in prima categoria. Lascia i verdi anche l’addetto stampa Juri Lertora. Intanto a Fezzano è sempre viva l’emozione e la gioia per il ritorno in serie D. Un paese tinto di verde e di felicità è quello che appare in questi giorni e lo era anche durante i festeggiamenti effettuati nel piccolo borgo marinaro del Comune di Portovenere per salutare il ritorno nel campionato di calcio di serie D. E il calore del borgo si è sentito in occasione della festa nella passeggiata a mare a cui hanno partecipato tanti tifosi. In rappresentanza della Figc regionale era presente il vice presidente Giovanni Pampana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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