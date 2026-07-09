Lorenzo Salerno, difensore classe 2004, dalla Fezzanese passa all’ Arcola Garibaldina in prima categoria. Lascia i verdi anche l’addetto stampa Juri Lertora. Intanto a Fezzano è sempre viva l’emozione e la gioia per il ritorno in serie D. Un paese tinto di verde e di felicità è quello che appare in questi giorni e lo era anche durante i festeggiamenti effettuati nel piccolo borgo marinaro del Comune di Portovenere per salutare il ritorno nel campionato di calcio di serie D. E il calore del borgo si è sentito in occasione della festa nella passeggiata a mare a cui hanno partecipato tanti tifosi. In rappresentanza della Figc regionale era presente il vice presidente Giovanni Pampana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fezzanese, dopo la grande festa i primi saluti. Lasciano il difensore Salerno e il dirigente Lertora

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