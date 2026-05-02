WWE | Kofi Kingston e Xavier Woods ai saluti lasciano di comune accordo la compagnia

Kofi Kingston e Xavier Woods hanno ufficialmente lasciato la WWE, venendo inseriti nella sezione Alumni del roster. La notizia è stata annunciata nel pomeriggio italiano, corrispondente alla mattinata negli Stati Uniti. I due lottatori, noti come uno dei tag team più vincenti, hanno deciso di concludere il loro percorso con la compagnia in modo consensuale. La loro uscita dalla WWE è avvenuta senza comunicazioni ufficiali di motivazioni specifiche.

Kofi Kingston e Xavier Woods hanno lasciato la WWE. Questa notizia arriva inaspettatamente nel pomeriggio italiano, mattinata americana, dopo che il duo, uno dei tag team più vincenti della storia, è stato spostato nella sezione Alumni del roster WWE. Negli scorsi minuti sia Sean Ross Sapp che Bodyslam.net hanno scritto che il New Day ha lasciato la WWE di comune accordo. Addio al New Day. Kofi e Xavier hanno rappresentato per oltre dieci anni uno dei tag team più importanti della compagnia. Tantissimi i titoli raccolti, compresi quelli di NXT nel 2022, accanto a diversi titoli di coppia mondiali (prima di Raw) e WWE (in passato di SmackDown).🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Kofi Kingston e Xavier Woods ai saluti, lasciano di comune accordo la compagnia Notizie correlate WWE: Xavier Woods fuori per infortunio alla spallaKofi Kingston rivela che Woods combatteva con il problema da mesi: stop forzato per permettere il recupero. Infortunio di Xavier Woods: aggiornamenti e tempi di recuperoLa situazione di Xavier Woods è stata aggiornata di recente dai vertici WWE, con enfasi sulla riabilitazione dopo un infortunio alla spalla. Contenuti utili per approfondire Kofi Kingston Departs WWEKofi Kingston is leaving WWE. Fightful has confirmed that Kofi Kingston has departed WWE. Kingston was part of New Day alongside Xavier Woods and Grayson Waller. He last wrestled on television on the ... fightful.com Report – The New Day Is Leaving WWE, Profiles Moved To Alumni SectionThe New Day (Kofi Kingston and Xavier Woods) are reportedly finishing their time with WWE after both being with the company for decades. ewrestlingnews.com