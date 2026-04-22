Dal 1 al 3 maggio, Sansepolcro ospiterà la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, dedicato alla cucina italiana. L'evento si svolgerà nel centro storico della città e prevede degustazioni di piatti tradizionali, incontri con chef e dimostrazioni culinarie. La manifestazione mira a valorizzare i primi piatti italiani e coinvolge diverse realtà locali e nazionali nel settore gastronomico.

ARezzo, 22 aprile 2026 – È la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro dall'1 al 3 maggio. Nella città di Piero della Francesca e della Buitoni, torna l’appuntamento più atteso con i primi piatti: tre giorni di cucina d’autore con trenta chef, eventi speciali, degustazioni e Iginio Massari ospite d'onore: geografie, gusti, generazioni diverse unite dal piatto più iconico del Belpaese: la pasta. Il programma della manifestazione è stato presentato oggi nella Sala del Consiglio Comunale a Sansepolcro alla presenza del Sindaco Fabrizio Innocenti, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze Arezzo Catiuscia Fei e del Presidente di Terretrusche Events Vittorio Camorri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grande cucina italiana a Sansepolcro: arriva il Festival Primi dei Primi

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