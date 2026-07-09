Le degustazioni sulla salita verso il centro storico, saranno a cura della società calcistica e non più organizzate dall’associazione "Famiglie in bici"; verrà completato l’anello del marciapiede che condurrà in sicurezza i pedoni fino in cima a piazza d’Armi. Sono le due principali novità dell’edizione 2026 della festa del vino di Montecarlo, la numero 58, in programma dal 28 agosto all’8 settembre, quando ci sarà la solenne processione per le strade dell’antico borgo, dedicata alla Madonna del Soccorso. Capitolo parcheggi. Da sempre una nota dolente per questa iniziativa. Il percorso pedonale in sicurezza per raggiungere piazza d’Armi dopo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del Vino a Montecarlo. Marciapiedi, parcheggi e degustazioni: le novità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Boca, oltre due settimane di festa tra degustazioni ed escursioni in vigna: il programma della Mostra del VinoA Boca si prepara a ospitare la cinquantatreesima edizione della Mostra mercato del vino Doc, evento che si svolgerà per oltre due settimane.

68^ Festa del Vino di Verici con degustazioni, incontri con produttori locali e musica dal vivoDurante la 68ª Festa del Vino di Verici, si sono svolte degustazioni di vini locali, incontri con produttori e musica dal vivo.

Temi più discussi: BAVENO - Festa del vino 2026; Tre giorni per scoprire due storici vitigni campani: casavecchia e pallagrello protagonisti a Pontelatone; Video. Migliaia di persone bagnate dal vino al celebre festival in Spagna; La festa del vino di Canino alle Terme di Vulci.

La festa del vino di Canino alle Terme di Vulci roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… - X x.com

Festa del Vino a Montecarlo. Marciapiedi, parcheggi e degustazioni: le novitàLe degustazioni sulla salita verso il centro storico, saranno a cura della società calcistica e non più organizzate dall’associazione Famiglie in bici; verrà completato l’anello del marciapiede che ... lanazione.it

Dove dovrebbe essere la destinazione del nostro prossimo viaggio tra ragazze? reddit

Festa del Vino ai nastri di partenzaVIGNANELLO – Ci sono tradizioni che appartengono a un paese intero. Tradizioni che raccontano la sua storia, la sua identità e le persone che, anno dopo anno, le hanno rese possibili. La Festa del Vin ... civonline.it