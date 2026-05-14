Boca oltre due settimane di festa tra degustazioni ed escursioni in vigna | il programma della Mostra del Vino

A Boca si prepara a ospitare la cinquantatreesima edizione della Mostra mercato del vino Doc, evento che si svolgerà per oltre due settimane. La manifestazione prevede degustazioni di vini locali e escursioni nelle vigne delle colline novaresi. La festa, che si svolge in questa località dell’Alto Piemonte, rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di vino e per gli operatori del settore. Il programma è stato confermato con l’apertura ufficiale prevista nei prossimi giorni.

Il vino delle colline novaresi torna protagonista a Boca. Tutto è pronto per il taglio del nastro della cinquantatreesima Mostra mercato del vino Doc, una manifestazione che da oltre mezzo secolo celebra le eccellenze enologiche dell'Alto Piemonte.L'eventoL'appuntamento è fissato a partire dal 16. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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