68^ Festa del Vino di Verici con degustazioni incontri con produttori locali e musica dal vivo
Durante la 68ª Festa del Vino di Verici, si sono svolte degustazioni di vini locali, incontri con produttori e musica dal vivo. L’evento, organizzato dal Comune e dall’associazione culturale, ha richiamato numerosi partecipanti nella zona di Casarza. La manifestazione ha offerto momenti di confronto tra visitatori e produttori, accompagnati da intrattenimenti musicali. La festa ha avuto luogo in un contesto all’aperto, con diverse postazioni dedicate alle degustazioni.
Ancora una volta il vino è protagonista a Casarza grazie alla 68^ Festa del Vino di Verici, a cura del Comune di Casarza Ligure e dell’Associazione Culturale “U Seuio”. In programma due giorni di festa all’insegna del divertimento, del buon vino e del cibo genuino, nelle giornate di venerdì 29 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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