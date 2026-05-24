68^ Festa del Vino di Verici con degustazioni incontri con produttori locali e musica dal vivo

Notizia in breve

Durante la 68ª Festa del Vino di Verici, si sono svolte degustazioni di vini locali, incontri con produttori e musica dal vivo. L’evento, organizzato dal Comune e dall’associazione culturale, ha richiamato numerosi partecipanti nella zona di Casarza. La manifestazione ha offerto momenti di confronto tra visitatori e produttori, accompagnati da intrattenimenti musicali. La festa ha avuto luogo in un contesto all’aperto, con diverse postazioni dedicate alle degustazioni.