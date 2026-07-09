Arthur Fery e Alexander Zverev si sfideranno in semifinale a Wimbledon, con un posto in finale in palio. Fery sta sorprendendo nel torneo, mentre Zverev ha una lunga esperienza sui campi dello Slam. I due atleti si sono incontrati in passato, con Zverev che ha ottenuto vittorie contro Fery in alcune occasioni. Il pronostico indica un match equilibrato, con entrambi i giocatori in cerca della vittoria decisiva per raggiungere la finale.

Saranno Arthur Fery e Alexander Zverev a contendersi uno dei due posti in palio nella finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match. Dire che Arthur Fery stia facendo un Wimbledon sorprendente sarebbe un vero e proprio eufemismo. Il britannico, sostenuto anche dal pubblico di casa, ha costruito, mattoncino dopo mattoncino, un percorso che pochi avrebbero pronosticato alla vigilia, eliminando avversari più accreditati e conquistando, con pieno merito, un posto tra i migliori quattro del torneo. Arrivato a questo punto, però, il livello è talmente alto che l’entusiasmo potrebbe non bastare più. Men che meno contro un avversario come quello che si appresta ad affrontare in semifinale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Fery-Zverev, big match da brivido sul Centrale: il pronostico della semifinale

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