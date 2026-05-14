Alle 13 si gioca sul Centrale il match tra Sinner e Rublev, con il giovane italiano che cerca la qualificazione alle semifinali. In serata è previsto l'incontro tra Medvedev e Landaluce, mentre sono anche in programma le partite delle semifinali. La giornata promette sfide decisive nel torneo.

Per oggi a Roma, al Foro Italico, è previsto un cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Sono attese piogge, anche a carattere di rovescio, in mattinata con fenomeno in calo nel pomeriggio. Temperature previste: minima 15-17° C, massima 19-21° C. Sarà il match fra il numero 1 al mondo e Rublev ad aprire la giornata:ore 13: SINNER (Ita) vs Rublev ore 15: Cirstea (Rom) vs Gauff (Usa)ore 19: Landaluce (Spa) vs Medvedev non prima delle 20.30: Swiatek (Pol) vs Svitolina (Ukr) Gli Internazionali di Roma saranno in diretta sui canali di Sky Sport, il torneo femminile sarà visibile su SuperTennis. Un match al giorno andrà in chiaro su TV8. Diretta testuale su Gazzetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 13 Sinner-Rublev sul Centrale: Jannik a caccia della semifinale

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