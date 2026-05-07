Valle Caudina De Gregorio rassicura | riapertura a gennaio 2027

Il presidente di EAV ha annunciato che la riapertura della Valle Caudina è prevista per gennaio 2027. La comunicazione è stata fatta durante un convegno in cui sono stati forniti dettagli sui tempi di riattivazione dei servizi e sui lavori ancora in corso. La data indicata rappresenta una stima ufficiale per la ripresa delle attività nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, in occasione del convegno ‘Officine delle aree interne’, in corso al Teatro De La Salle, ha fatto il punto sullo stato dei lavori della linea ferroviaria della Valle Caudina, confermando il rispetto del cronoprogramma che prevede la riapertura a gennaio 2027 e la conclusione definitiva degli interventi entro giugno dello stesso anno, nell’ambito dei finanziamenti del PNRR. De Gregorio ha inoltre sottolineato come la linea sarà completamente rinnovata, più veloce e sicura, con la possibilità futura di una razionalizzazione delle fermate da condividere con i sindaci del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Valle Caudina, De Gregorio rassicura: riapertura a gennaio 2027 Notizie correlate Trasporti, Eav: “Riapertura della Benevento-Cancello a gennaio 2027”Tempo di lettura: 2 minutiPotrebbe riaprire a gennaio dell’anno prossimo la linea Cancello-Benevento, oggi oggetto di importanti lavori di... Linea Cancello–Benevento, il Sindaco di Montesarchio: “Riapertura entro gennaio 2027, termine non negoziabile”Tempo di lettura: 2 minutiIn qualità di Sindaco di Montesarchio, ho esaminato con estrema attenzione il documento informativo trasmesso da EAV in... Altri aggiornamenti Treni per Napoli, Sandomenico incalza l'EavC'è forte preoccupazione in valle Caudina per quello che si profile come l'ennesimo slittamento della «ripartenza» dei treni da e per Napoli. Lo spiega il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico ... ilmattino.it Nella Valle Caudina un tesoro di 300 impreseL'isola del tesoro forse esiste davvero. Ma il mare non c'entra, almeno direttamente. In Campania, a poco più di 50 chilometri da Napoli, lungo il vecchio tracciato dell'Appia si apre la Valle Caudina ... ilmattino.it