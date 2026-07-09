Gli ispettori del ministero della Salute hanno effettuato un sopralluogo di circa sei ore all’Ospedale Israelitico, su richiesta del ministro Schillaci. Il ministro ha dichiarato che non ci sono prove che il fentanyl sia presente sul mercato degli stupefacenti. La visita è stata voluta per verificare eventuali problematiche legate alla presenza della sostanza nell’ospedale.

“Ho voluto fortemente che ci fossero gli ispettori del ministero che ieri hanno fatto un sopralluogo all’Ospedale Israelitico, un’ispezione durata circa 6 ore”, fa sapere il ministro della Salute Orazio Schillaci a Sky TG24. E per capire se le dosi di Fentanyl rubate sono finite sui mercati italiani della droga, “si dovrà monitorare con attenzione se ci saranno accessi al pronto soccorso dovuti all’abuso di questa sostanza, finora non ne abbiamo avuti”. “Non è sul mercato degli stupefacenti”. “ Al momento non c’è nessun segnale che il Fentanyl rubato nei giorni scorsi all’Ospedale Israelitico di Roma sia arrivato sul mercato degli stupefacenti”, ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fentanyl, gli ispettori del ministero all’ospedale israelitico. Schillaci: “Nessuna prova che la droga sia sul mercato degli stupefacenti”

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Fentanyl, gli ispettori del ministero all’ospedale israelitico. Schillaci: Nessuna prova che la droga sia sul mercato degli stupefacenti https://t.co/bJ3GHJaEyL - X x.com

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