Domani a Palazzo Chigi si terrà un incontro convocato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, dedicato all’attuazione del Piano anti-fentanyl. L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione e i controlli, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Nel frattempo, sono stati inviati ispettori regionali all’Israelitico per verificare l’applicazione delle normative e delle misure di sicurezza.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha convocato per domani a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del Piano anti-fentanyl, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione e dei controlli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La riunione è stata convocata in seguito all'episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi presso un ospedale romano. All'incontro prenderanno parte rappresentanti delle Regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Sempre domani, martedì 7 luglio, gli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piano anti Fentanyl, prevenzione e controlli. E all'Israelitico arrivano gli ispettori regionali

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