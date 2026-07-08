Un pool di ispettori del ministero della Salute sta ispezionando l’Ospedale Israelitico di Roma, dopo il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto a giugno. L’indagine mira a chiarire le modalità del furto e verificare eventuali criticità nella gestione dei farmaci. L’ospedale non ha ancora fornito commenti ufficiali. La polizia ha già avviato le indagini per risalire ai responsabili.

A quanto apprende LaSalute di LaPresse un pool di ispettori del ministero della Salute sta conducendo un’ispezione all’ Ospedale Israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto a giugno. L’ispezione si svolge alla presenza del direttore generale, del direttore sanitario d’azienda, del direttore medico di presidio e del responsabile e capo dipartimento della Farmacia ospedaliera, oltre al personale del reparto interessato dai furti e al responsabile della società di vigilanza privata preposta al controllo del reparto. La struttura dovrà mettere a disposizione degli ispettori una relazione sulla vicenda, che dovrà illustrare “capillarmente” l’intero sistema organizzativo di custodia e tracciabilità dei farmaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Furto Fentanyl, ispettori del ministero Salute all’Ospedale Israelitico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Furto di fentanyl allIsraelitico: la droga degli zombie minaccia anche Roma - SIMONE FEDER

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fentanyl rubato all'ospedale Israelitico, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il ministero della Salute dispone un'ispezione

Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico di Roma: il Ministero avvia ispezione e attiva i NASUn furto di Fentanyl si è verificato recentemente all’interno di un ospedale romano.

Temi più discussi: Furto di fentanyl a Roma, gli ispettori del ministero della Salute saranno all'ospedale; Rubate 80 fiale di fentanyl all'Ospedale Israelitico a Roma, cassaforte aperta con la chiave; Fentanyl rubato all'Israelitico: sospetto furto interno; Fentanyl, dopo furto è allerta massima in Italia: il punto sulle indagini.

Furto di fentanyl a Roma, gli ispettori del ministero della Salute saranno all'ospedale ift.tt/RH5B4we x.com

Furto di fentanyl a Roma, gli ispettori del ministero della Salute saranno all'ospedaleSul furto c'è anche un'indagine della procura di Roma. Il ministero della Salute già venerdì è intervenuto con una circolare interna ... romatoday.it

Furto di fentanyl a Roma: tutto quello che non tornaNella vicenda clamorosa del furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma al momento c'è un'unica, desolante, certezza: niente sarebbe andato come doveva. tg.la7.it