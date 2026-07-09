Femminicidio Ripaberarda ergastolo al marito | riconosciute torture e crudeltà
La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo un uomo di 50 anni per l’omicidio della moglie avvenuto il 19 dicembre 2024 in una abitazione di Ripaberarda, frazione di Castignano. La sentenza ha riconosciuto che l’uomo ha inflitto torture e comportamenti crudeli alla vittima. La donna aveva 45 anni. La condanna segue un procedimento giudiziario che ha accertato la responsabilità dell’uomo nel delitto.
La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastoloMassimo Malavolta, 50 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio della moglieEmanuela Massicci, 45 anni, avvenuto il19 dicembre 2024nella loro abitazione diRipaberarda, frazione di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. I giudici hanno disposto anchetre mesi di isolamento diurno, accogliendo integralmente la richiesta formulata dalla Procura di Ascoli Piceno. L’uomo era accusato diomicidio pluriaggravatoquale conseguenza voluta dei reati dimaltrattamenti, lesioni e tortura.La Corte ha riconosciutotutte le aggravanticontestate dall’accusa: il delitto commesso ai danni della moglie,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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