Femminicidio Ripaberarda ergastolo al marito | riconosciute torture e crudeltà

Notizia in breve

La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo un uomo di 50 anni per l’omicidio della moglie avvenuto il 19 dicembre 2024 in una abitazione di Ripaberarda, frazione di Castignano. La sentenza ha riconosciuto che l’uomo ha inflitto torture e comportamenti crudeli alla vittima. La donna aveva 45 anni. La condanna segue un procedimento giudiziario che ha accertato la responsabilità dell’uomo nel delitto.