Durante la prima udienza del processo in corte d’assise a Milano, il patrigno di Pamela Genini ha dichiarato che l’ex compagno dell’omicidio merita l’ergastolo. La vittima è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex partner. Il compagno di Uma Smirnova, madre della vittima, ha richiesto giustizia e verità. La discussione si è concentrata sulla richiesta di condanna severa per l’imputato.

“Chiediamo giustizia e verità e l’ ergastolo, sicuramente, è quello che si merita”. A dirlo è Piergiuseppe Rota, compagno di Uma Smirnova, madre di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, a margine della prima udienza del processo in corte d’assise a Milano. “Lo stiamo affrontando con una grande forza di coraggio – ha proseguito Rota – e chiediamo un ergastolo serio per questa persona che ha fatto questo atto”. Sulla profanazione della tomba, Rota ha escluso il coinvolgimento di Soncin. “La verità secondo me è un’altra parte, non c’entra niente – ha detto – gli inquirenti sono su una buona pista e lo troveranno sicuramente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Genini, il patrigno al processo: "Soncin merita l'ergastolo"

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