Omicidio Sara Centelleghe ergastolo a Badhan | riconosciute crudeltà e rapina

Il 13 maggio una corte d’assise a Bergamo ha condannato a ergastolo un uomo di vent’anni, reo confesso dell’omicidio di una giovane donna. Nella sentenza sono state riconosciute le caratteristiche di crudeltà e rapina nel suo comportamento. Inoltre, il giudice ha disposto due mesi di isolamento diurno per il giovane. La decisione si basa sulle evidenze presentate durante il processo e sui fatti accertati.

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LA SENTENZA. La sentenza il 13 maggio in Corte d’Assise a Bergamo: due mesi di isolamento diurno per il ventenne reo confesso. Ai genitori della 18enne una provvisionale di 25 mila euro ciascuno. È arrivata al termine della mattinata di martedì 13 maggio la sentenza per l’omicidio di Sara Centelleghe, la studentessa di 18 anni uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 nel suo appartamento di Costa Volpino. La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato all’ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto, disponendo anche due mesi di isolamento diurno. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l’omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Omicidio Sara Centelleghe, ergastolo a Badhan: riconosciute crudeltà e rapina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uccise Sara Centelleghe con 77 coltellate, chiesto l’ergastolo per Jashandeep Badhan. La pm: “Crudeltà”La Procura di Bergamo ha chiesto la condanna all’ergastolo per Jashandeep Badhan, il ventenne reo confesso dell’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa... Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, Badhan condannato all’ergastoloBergamo, 13 maggio 2026 – Dopo tre ore di Camera di consiglio, è arrivata la sentenza: ergastolo, come richiesto dal pubblico ministero Raffaella... Argomenti più discussi: Uccise una ragazza di 18 anni con una forbice, condannato all'ergastolo; Omicidio Ravasio | il pm chiede l’ergastolo per Adilma Pereira e quattro suoi complici. Omicidio di Sara Centelleghe, reggono le aggravanti: Deep Badhan condannato all’ergastolo milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Bergamo, omicidio di Sara Centelleghe, Badhan condannato all'ergastolo: ha retto l'aggravante della crudeltàCosta Volpino, il 26 ottobre 2024 il ventenne vicino di casa uccise a forbiciate la 18enne. La pm aveva chiesto la condanna all'ergastolo, la difesa il minimo della pena ... bergamo.corriere.it Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, Badhan condannato all’ergastoloIl delitto risale al 26 ottobre 2024, quando il 20enne vicino di casa uccise a forbiciate la 18enne. Riconosciute le aggravanti delle crudeltà e della rapina ... ilgiorno.it