Felice Maniero è stato escluso dal processo per bancarotta fraudolenta, che si sta svolgendo a Venezia. Restano in giudizio solo il figlio, Alessandro Bisello, e la società Anyaquae, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel febbraio 2016. Maniero, ex boss della Mafia del Brenta, non è più coinvolto nel procedimento in quanto ritenuto incapace di partecipare in giudizio.

VENEZIA - Felice Maniero è fuori dal processo per bancarotta fraudolenta. Resta alla sbarra solo il figlio, Alessandro Bisello, al quale era ufficialmente intestata la ditta Anyaquae, una società dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel febbraio del 2016. Maniero, 71 anni, era accusato, assieme al figlio, 44 anni, di aver sottratto al patrimonio della società beni per centinaia di migliaia di euro e di aver occultato libri e scritture contabili. Da ieri l’ex boss della mala del Brenta è fuori dal processo perché giudicato “incapace di stare in giudizio”. Vuol dire che la perizia psichiatrica ordinata dal Tribunale di Brescia ha certificato che Maniero non è in grado di capire perfettamente quali sono le accuse e quindi non è in grado di decidere come difendersi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Felice Maniero incapace di stare in giudizio»: l'ex boss della Mafia del Brenta esce dal processo per bancarotta

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FELICE MANIERO, Faccia d'Angelo, pentito della mala del Brenta.

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