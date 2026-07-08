L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero prosciolto dall'accusa di bancarotta
Il tribunale di Brescia ha assolto l’ex boss della Mala del Brenta dall’accusa di bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari relativi al fallimento di una società. La decisione riguarda la posizione di Felice Maniero, coinvolto nel procedimento per presunte irregolarità legate alla società Anyaquae. La sentenza ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per procedere con l’accusa di bancarotta.
Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero dall'accusa di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati per il fallimento della società Anyaquae. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Felice Maniero: Faccia d'Angelo e i Segreti della Mala del Brenta - La Vera Storia del Boss Veneto
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