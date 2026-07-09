Fedez ha dichiarato di aver dovuto separarsi da Chiara Ferragni, ma ha confermato che lei rimane una persona importante per lui. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, dove il rapper ha parlato del loro rapporto. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni della separazione o sulla situazione attuale tra i due.

Tra Fedez e Chiara Ferragni c'è ancora affetto. Lo ha rivelato il rapper stesso, nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podcast. "Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?", gli ha chiesto senza troppi giri di parole Federico "Chico" Parlanti. Fedez si è quindi lasciato andare a confidenze su vari temi, dalle ragioni alla base della rottura fino al rapporto attuale con l'ex moglie. "Molte cose che sono successe io non le ho neanche approfondite perché non credo che necessitassero di spiegazioni", ha spiegato. Leggi anche: Chiara Ferragni, la frecciata social sarebbe per Fedez: "Grazie a chi è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Gazzetta.it - Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: "Ci siamo dovuti dividere. Ma è una persona importante"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez e Chiara Ferragni: era davvero una COPPIA APERTA La verità di Taylor Mega

Notizie e thread social correlati

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: “E’ una persona che ho amato”Fedez ha commentato nuovamente la relazione passata con Chiara Ferragni, affermando di averla amata e di aver commesso alcuni errori.

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni, perché si sono lasciati e il messaggio: "Importante nella mia vita"Fedez ha dichiarato che la separazione da Chiara Ferragni è stata necessaria e ha sottolineato che lei rimane una figura importante nella sua vita.

Temi più discussi: Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni, perché si sono lasciati e il messaggio: Importante nella mia vita; Fedez, come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?. La risposta del rapper stupisce; Come hai fatto a lasciarla?, Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni. L'ex coppia (di nuovo) al centro del gossip; Fedez parla di Chiara Ferragni: L’ho amata facendo tanti errori.

Ho lasciato Chiara Ferragni perché l'amore va, l'amore viene. Non tutte le cose che senti dire sono vere. È una persona che ho amato, facendo errori: lo rivela Fedez https://t.co/y82EYNUBk7 - X x.com

J-Ax su Chiara Ferragni e Fedez: Davo consigli, mi interpellavano entrambi reddit

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: Ci siamo dovuti dividere. Ma è una persona importantePerché è finita tra Fedez e Chiara Ferragni? Il rapper torna a parlare dei motivi della rottura e del rapporto attuale con l'ex moglie: È una persona molto importante. gazzetta.it

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni, perché si sono lasciati e il messaggio: Importante nella mia vitaFedez ha spiegato perché il matrimonio è finito con Chiara Ferragni, il rapper ha parlato dell'ex nell'ultima puntata di Pulp Podcast ... virgilio.it