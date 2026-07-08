Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni perché si sono lasciati e il messaggio | Importante nella mia vita
Fedez ha dichiarato che la separazione da Chiara Ferragni è stata necessaria e ha sottolineato che lei rimane una figura importante nella sua vita. La dichiarazione è avvenuta durante un'intervista nel podcast Pulp, in risposta a una domanda di Chico Parlanti. Il rapper ha confermato che la decisione di separarsi è stata una scelta condivisa, senza ulteriori dettagli sui motivi della rottura.
“A un certo punto è stato necessario dividersi”, con questa frase Fedez è tornato a parlare dell’ex moglie Chiara Ferragni, rispondendo a una domanda fatta da Chico Parlanti, ospite nell’ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper si è lasciato andare su cosa ha portato alla fine del matrimonio e sul sentimento che lo lega all’influencer. Fedez sulla separazione da Chiara Ferragni Nell’ultima puntata del podcast condotto dal rapper e da Mr. Marra, “Pulp Podcast“, l’ospite Chico Parlanti ha posto a Fedez una domanda imbarazzante: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Il cantante si è inizialmente sorpreso, poi ha risposto: “Diciamo che si sono inannellate una serie di cose. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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